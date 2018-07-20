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Общество
Школу дзюдо имени Рахлина отремонтируют за 2,4 млн рублей
Общество
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    Школу дзюдо имени Рахлина отремонтируют за 2,4 млн рублей

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    Школу дзюдо имени Рахлина отремонтируют за 2,4 млн рублей

    Санкт-Петербург, 20 июля. В Петербурге ищут подрядчика для ремонта в специализированной детско-юношеской спортивной школе дзюдо имени А.С. Рахлина. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

    Подрядчик демонтирует имеющуюся отделку стен, выполнит облицовку, монтаж потолка и установит новое освещение. Выполнить работы необходимо до 14 сентября текущего года. Начальная цена контракта составляет 2,4 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе подрядчиков принимаются до 9 августа. Победитель конкурса будет известен 10 августа.

    Напомним, школа дзюдо имени Анатолия Рахлина была создана в 2013 году. Анатолий Рахлин более десяти лет тренировал Владимира Путина. Под руководством Рахлина будущий президент России стал чемпионом Петербурга по дзюдо и мастером спорта.

    Автор: Софья Куликова
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