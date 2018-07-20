Боевые корабли тренируются в акватории Невы перед парадом в честь дня ВМФ

Санкт-Петербург, 20 июля. В главной петербургской акватории утром 20 июля прошла тренировка боевых кораблей Военно-морского флота России перед торжественным парадом в честь дня ВМФ. За разминкой военных гигантов в русле Невы на фоне классических архитектурных пейзажей следил корреспондент Федерального агентства новостей.

По фарватеру Невы от Благовещенского к Троицкому мосту ранним утром один за другим проследовали носители мощного оружия военно-морских сил России – от проверенных в боевых походах до только недавно «крещеных» Андреевским флагом судов. Боевые корабли тренируются держать интервал и поддерживать заданную скорость в предстоящем параде в честь Дня Военно-морского флота страны.

Во время прохода по невской акватории они делятся на тактические группы – по очереди мимо величественных зданий петербургских ансамблей шествуют малые ракетные корабли, минно-тральные корабли, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера. Одни из самых ожидаемых участников парада – «новички» российского флота. Среди них – засекреченный «корабль-разведчик» «Иван Хурс» (глаза и уши нашего флота, как называют его моряки), спущенный с причала «Северной верфи» в феврале этого года. Еще один интересный невский гость – малый ракетный корабль «Ураган» (под шифром «Каракурт»), созданный на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла». Судостроители ласково называют его «зубастеньким» за оснащенность мощной артустановкой, «Калибрами» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

Фрегат «Адмирал Макаров» и корвет «Сообразительный», которые также примут участие в главном военно-морском параде 29 июля, уже ошвартовались у невских берегов двумя днями ранее.

Грозная морская сила российского флота пройдет по Неве в сопровождении самолетов и вертолетов – палубных истребителей, штурмовиков, многоцелевых вертолетов. Пролетят над Петербургом противолодочные самолеты ТУ-142 и ИЛ-38 с Северного и Тихоокеанского флотов, фронтовые бомбардировщики Су-24М, палубные истребители Су-33, истребители МиГ-29. Кроме того, будут представлены вертолеты Ка-27 и Ка-29». В утренней репетиции на Неве авиация не участвовала.

Во время репетиции торжественного парада представители командования ВМФ, Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы замеряет интервалы между кораблями в процессе движения по фарватеру Невы, проверяет согласованность действий экипажей для поддержания скорости и курса, организацию связи и соблюдение мер навигационной безопасности. На первой тренировке, которая состоялась тремя днями ранее, главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев провел разбор каждого ее эпизода. У моряков есть еще три репетиции, включая сегодняшний утренний проход по Неве, перед главным шествием 29 июля.

Накануне празднования Дня Военно-морского флота России на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге заложат корабль противоминной обороны «Петр Ильичев». Его «старший брат» той же серии «Александр Обухов» пройдет по Неве во время парада. Корабли этого проекта считаются судостроителями прорывом в борьбе с современными минами, помимо противоминного вооружения в состав судна входит безэкипажный катер – его также продемонстрируют зрителям 29 июля.

Еще одно торжественное мероприятие перед Днем ВМФ пройдет 28 июля на «Северной верфи» — там официально примут в состав ВМФ головного фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков». На следующий день корабль примет участие в параде уже с Андреевским флагом, как и полагается кораблю ВМФ России. «Адмирал Горшков» совершил межфлотский переход в Финский залив из Североморска вместе с другими кораблям Северного флота – ракетным крейсером «Маршал Устинов», атомным подводным крейсером «Орел», большим противолодочным кораблем «Североморск».

Напомним, военно-морской парад пройдет 29 июля в двух акваториях – Невы и Финского залива в Кронштадте. В честь Дня ВМФ Россия продемонстрирует свою мощь на воде во всех городах, где базируется отечественный флот, но главный парад с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина состоится в Санкт-Петербурге, где благодаря воле, энергии и труду Петра I и русского народа с 1703 года зарождался Балтийский флот – сильнейшее морское соединение страны.