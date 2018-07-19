В Петербурге монтажник спас девочку, повисшую на карнизе на девятом этаже

Санкт-Петербург, 19 июля. Утром 19 июля прохожие заметили девочку, висевшую на карнизе на девятом этаже дома на улице Генерала Симоняка в Кировском районе Петербурга. Как сообщают очевидцы, девочка опиралась ногами на нижний козырек и висела на карнизе. В таком положении ребенок пробыл десять минут, пока на помощь не пришел промышленный альпинист.

Заметив ребенка, прохожие позвонили в МЧС. Однако на случай падения неравнодушные горожане растянули одеяло. Спасатели прибыли через десять минут после звонка, но к тому моменту ребенка уже спас высотный рабочий. Мужчина страховал ребенка, пока спасатели выламывали дверь в квартиру, затем ребенку помогли забраться внутрь.

На данный момент жизни ребенка ничто не угрожает, однако, как шестилетняя девочка оказалась за окном на девятом этаже здания остается загадкой.