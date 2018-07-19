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В Петербурге состоялась церемония спецгашения марок к ЧМ-2018
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    В Петербурге состоялась церемония спецгашения марок к ЧМ-2018

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    В Петербурге состоялась церемония спецгашения марок к ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 19 июля. В комитете физической культуры и спорта Петербурга состоялась церемония спецгашения почтовых марок серии «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России». Как сообщает корреспондент ФАН, это уже пятая церемония спецгашения в честь ЧМ-2018.

    Марки выпущены в рамках филателистической программы к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. На знаках почтовой оплаты изображен мяч и золотой кубок чемпионов. Отмечается, что марки уже поступили в продажу.

    Церемония, посвященная финалу, стала завершающей, ранее уже было проведено четыре церемонии и выпущены серии марок. В рамках церемонии участники погасили марки, наклеенные на почтовые карточки, специальным штемпелем.

    Автор: Оксана Стяжкина
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