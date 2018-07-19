В Петербурге определили лучшие районы по качеству коммунальных услуг

Санкт-Петербург, 19 июля. Государственная жилищная инспекция составила рейтинг районов Петербурга по качеству коммунальных услуг. Для составления рейтинга сотрудники проанализировали жалобы жителей района в инспекцию за июнь 2018 года. Об этом сообщает «Мойка 78».

Всего в июне 2018 года в инспекцию обратились 2,5 тысяч петербуржцев, из них 860 жаловались на завышение квартплаты. Еще 344 обращения поступили с жалобой на неудовлетворительное санитарное состояние домов. Также жалобы поступали на некачественные услуги ЖКХ, нарушения в ремонте оборудования и незаконную перепланировку.

При подсчете обращения выяснилось, что лучше всего с оказанием услуг справляются в Кронштадтском, Выборгском, Калининском, Приморском и Красносельском районах.