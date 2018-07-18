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Руководительницу женской ячейки «Хизб ут-Тахрир» осудили на пять лет в Петербурге
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    Руководительницу женской ячейки «Хизб ут-Тахрир» осудили на пять лет в Петербурге

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    Руководительницу женской ячейки «Хизб ут-Тахрир» осудили на пять лет в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 июля. Руководительницу женской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»1 Аллу Беспалову приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Соответствующую информацию передает пресс-служба городских судов.

    В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», а при избрании меры пресечения в виде ареста ей вменялось участие в деятельности террористической организации. По решению суда, Беспалова проведет в исправительной колонии общего режима пять лет.

    Напомним, сотрудники ФСБ задержали Беспалову в ноябре прошлого года. А в ноябре 2016 года был осужден ее супруг, уроженец Дагестана Иса Рагимов, его приговорили к колонии строгого режима на 12 лет.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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