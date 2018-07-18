Пьяный водитель насмерть сбил школьницу в Новгородской области

Великий Новгород, 18 июля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Новгородской области во вторник, 17 июля, в вечернее время суток: иномарка насмерть сбила школьницу. Соответствующую информацию опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Авария произошла в поселке Любытино в 21.30 на улице Василия Иванова: 11-летняя девочка на велосипеде попала под колеса Volkswagen Transporter. Она получила серьезные травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах смертельного ДТП, передают «53 новости».