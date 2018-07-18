В Петербурге специалистов заманивают в компании печеньками и конфетами

Санкт-Петербург, 18 июля. Работодатели все чаще готовы баловать бесплатными печеньем и конфетами будущих сотрудников. Соответствующие данные опубликовали специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter по Северо-Западу по результатам проведенного анализа публикаций вакансий.

Так, количество вакансий в городе на Неве с предложением «бонусных» фруктов, печенья, конфет и кофе за год выросло на 81%, а за последние пять лет — на 649%. Больше всего баловать готовы специалистов сферы технологий и IT (54%), сотрудников, занятых в сфере продаж (17%), маркетологов, работников рекламы и связи с общественностью (14%).

В свою очередь, страховки и оплату спортивных занятий предлагают все реже, но стоит отметить, что в социальные пакеты стали включать оплату мобильной связи и ДМС.

Специалисты HeadHunter рассказали о самых необычных способах заманить потенциального сотрудника в компанию. К примеру, работодатели предлагают игры в настольный теннис, пиццу в последний день рабочей недели, шахматы, а для сотрудников IT-сферы — душ.

Такие интересные предложения символизируют понимание работодателей, что будущее компании зависит, прежде всего, от качества жизни сотрудников. Об этом рассказала руководитель Центра консалтинга и развития HR-бренда клиентов HeadHunter Нина Осовицкая.