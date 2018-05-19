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Общество
Полтавченко посадил дубы и каштаны в Сестрорецке в честь Всероссийского дня посадки леса
Общество
Полтавченко посадил дубы и каштаны в Сестрорецке в честь Всероссийского дня посадки леса
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    Полтавченко посадил дубы и каштаны в Сестрорецке в честь Всероссийского дня посадки леса

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    Полтавченко посадил дубы и каштаны в Сестрорецке в честь Всероссийского дня посадки леса

    Санкт-Петербург, 19 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посадил дубы и каштаны в рамках Всероссийского дня посадки леса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

    Мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню посадки леса, прошли в лесничествах Курортного лесопарка. Губернатор города Георгий Полтавченко принял участие в акции и посадил дубы и каштаны на территории рядом с озером Разлив.

    Также в акции приняли участие жители Сестрорецка, волонтеры всероссийского общества охраны природы и дети из школьного лесничества «Гагарка».

    «Курортный район  — это настоящие легкие нашего города. Здесь сосредоточено более 70% всех лесов Санкт-Петербурга»,  — цитирует «78.ru» Полтавченко.

    Автор: Алексей Громов
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