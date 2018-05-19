Полтавченко посадил дубы и каштаны в Сестрорецке в честь Всероссийского дня посадки леса

Санкт-Петербург, 19 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посадил дубы и каштаны в рамках Всероссийского дня посадки леса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню посадки леса, прошли в лесничествах Курортного лесопарка. Губернатор города Георгий Полтавченко принял участие в акции и посадил дубы и каштаны на территории рядом с озером Разлив.

Также в акции приняли участие жители Сестрорецка, волонтеры всероссийского общества охраны природы и дети из школьного лесничества «Гагарка».