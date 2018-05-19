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Комитет по благоустройству Петербурга не прошел проверку прокуратуры
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    Комитет по благоустройству Петербурга не прошел проверку прокуратуры

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    Комитет по благоустройству Петербурга не прошел проверку прокуратуры

    Санкт-Петербург, 19 мая. Ряд нарушений обнаружила прокуратура Санкт-Петербурга в деятельности комитета по благоустройству города. Соответствующую информацию передает пресс-служба городской прокуратуры.

    Так, установлено, что «в территориальную схему в 2017 году изменения не вносились», однако задача комитета — разрабатывать схему вывоза твердых отходов из города.

    «Сведения, содержащиеся в утвержденной территориальной схеме, актуальны по состоянию на 2015 год», — подчеркивают в прокуратуре.

    Также в рамках проверки удалось выяснить, что целые кварталы в Невском, Приморском и Колпинском районах не значатся в схемах, в которых, к тому же, не учтены сведения о троекратном снижении оборудованных контейнеров для мусора. В свою очередь, инвентаризация мест сбора отходов от жилых домов проводилась в мае 2015 года.

    Автор: Алексей Громов
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