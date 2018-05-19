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Мужчина упал на рельсы на станции метро «Черная речка» в Петербурге
Общество
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    Мужчина упал на рельсы на станции метро «Черная речка» в Петербурге

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    Мужчина упал на рельсы на станции метро «Черная речка» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 мая. Пассажир упал на рельсы в метрополитене Санкт-Петербурга на станции синей ветки «Черная речка», мужчину доставили в медицинское учреждение.

    Как передает «РИА Новости» со ссылкой на данные, полученные от представителя ГУП «Петербургский метрополитен», инцидент произошел в субботу, 19 мая, около семи часов утра. Мужчина упал на рельсы на станции метро «Черная речка».

    Сотрудники метрополитена подняли мужчину, после чего работники скорой помощи госпитализировали его в медицинское учреждение. Движение по участку синей ветки ограничивалось всего на несколько минут.

    Автор: Алексей Громов
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