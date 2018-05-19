Мужчина упал на рельсы на станции метро «Черная речка» в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Пассажир упал на рельсы в метрополитене Санкт-Петербурга на станции синей ветки «Черная речка», мужчину доставили в медицинское учреждение.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на данные, полученные от представителя ГУП «Петербургский метрополитен», инцидент произошел в субботу, 19 мая, около семи часов утра. Мужчина упал на рельсы на станции метро «Черная речка».

Сотрудники метрополитена подняли мужчину, после чего работники скорой помощи госпитализировали его в медицинское учреждение. Движение по участку синей ветки ограничивалось всего на несколько минут.