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Храм планируют построить на Крестовском острове в Петербурге
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    Храм планируют построить на Крестовском острове в Петербурге

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    Храм планируют построить на Крестовском острове в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 мая. Участок земли на Крестовском острове в Санкт-Петербурге могут передать в ведение РПЦ. Соответствующее предложение сделал вице-губернатор Игорь Албин.

    Как передает «Мойка78», правительство города одобрило заявку на предоставление участка, расположенного на Константиновском проспекте Крестовского острова, в ведение РПЦ, которая планирует построить там храм.

    Так, площадь храма составит около 250 квадратных метров, также планируется, что на участке земли появятся церковная школа на 400 квадратных метров, колокольня и крестильня. Об инициативе стало известно в Смольном в пятницу, 18 мая, в рамках совещания по вопросу о предоставлении объектов недвижимости для строительства.

    Автор: Алексей Громов
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