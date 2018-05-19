Храм планируют построить на Крестовском острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Участок земли на Крестовском острове в Санкт-Петербурге могут передать в ведение РПЦ. Соответствующее предложение сделал вице-губернатор Игорь Албин.

Как передает «Мойка78», правительство города одобрило заявку на предоставление участка, расположенного на Константиновском проспекте Крестовского острова, в ведение РПЦ, которая планирует построить там храм.

Так, площадь храма составит около 250 квадратных метров, также планируется, что на участке земли появятся церковная школа на 400 квадратных метров, колокольня и крестильня. Об инициативе стало известно в Смольном в пятницу, 18 мая, в рамках совещания по вопросу о предоставлении объектов недвижимости для строительства.