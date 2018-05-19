Меню
Общество
Движение от «Петроградской» до «Удельной» приостановили в субботу утром по техническим причинам
Общество
Движение от «Петроградской» до «Удельной» приостановили в субботу утром по техническим причинам
Следующая новость
Загрузка...

    Движение от «Петроградской» до «Удельной» приостановили в субботу утром по техническим причинам

    40

    Движение от «Петроградской» до «Удельной» приостановили в субботу утром по техническим причинам

    Санкт-Петербург, 19 мая. Движение от станции метро «Петроградская» до «Парнаса» в Санкт-Петербурге временно ограничили по техническим причинам утром в субботу.

    Соответствующую информацию передают городские издания со ссылкой на слова пассажиров петербургского метрополитена в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

    В справочной городской подземки подтвердили, что в субботу, 19 мая, движение от станции метро «Петроградская» до станции метро «Удельная» было приостановлено в период с 07:45 до 08:00 часов, подчеркивает «78.ru». В настоящее время движение полностью восстановлено.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.