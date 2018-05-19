Движение от «Петроградской» до «Удельной» приостановили в субботу утром по техническим причинам

Санкт-Петербург, 19 мая. Движение от станции метро «Петроградская» до «Парнаса» в Санкт-Петербурге временно ограничили по техническим причинам утром в субботу.

Соответствующую информацию передают городские издания со ссылкой на слова пассажиров петербургского метрополитена в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В справочной городской подземки подтвердили, что в субботу, 19 мая, движение от станции метро «Петроградская» до станции метро «Удельная» было приостановлено в период с 07:45 до 08:00 часов, подчеркивает «78.ru». В настоящее время движение полностью восстановлено.