Генконсульство Китая планируют открыть в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Генконсульство КНР планируют открыть в Санкт-Петербурге в Петроградском районе. Об этом сообщает «Коммерсант.ru» со ссылкой на данные аппарата вице-губернатора города Игоря Албина.

Соответствующее соглашение было заключено между правительствами Российской Федерации и Китая три года назад, в 2015 году. Так, китайская и российская стороны на взаимных началах предоставили земельные участки для размещения Генконсульств в Шанхае и Санкт-Петербурге.

Генконсульство Китая в Северной Столице разместится на набережной Мартынова на территории Петроградского района. На совещании, которое прошло в пятницу, 18 мая, в Смольном, Игорь Албин поручил сформировать «дорожную карту» подготовки участка до июня 2019 года. Соответствующими работами займется комитет по энергетике и инженерному обеспечению.