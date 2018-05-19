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Генконсульство Китая планируют открыть в Петербурге
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    Генконсульство Китая планируют открыть в Петербурге

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    Генконсульство Китая планируют открыть в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 мая. Генконсульство КНР планируют открыть в Санкт-Петербурге в Петроградском районе. Об этом сообщает «Коммерсант.ru» со ссылкой на данные аппарата вице-губернатора города Игоря Албина.

    Соответствующее соглашение было заключено между правительствами Российской Федерации и Китая три года назад, в 2015 году. Так, китайская и российская стороны на взаимных началах предоставили земельные участки для размещения Генконсульств в Шанхае и Санкт-Петербурге.

    Генконсульство Китая в Северной Столице разместится на набережной Мартынова на территории Петроградского района. На совещании, которое прошло в пятницу, 18 мая, в Смольном, Игорь Албин поручил сформировать «дорожную карту» подготовки участка до июня 2019 года. Соответствующими работами займется комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

    Автор: Ксения Пудовкина
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