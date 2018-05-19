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Центр Алмазова в Петербурге объявил тендер на строительство нового корпуса
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    Центр Алмазова в Петербурге объявил тендер на строительство нового корпуса

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    Центр Алмазова в Петербурге объявил тендер на строительство нового корпуса

    Санкт-Петербург, 19 мая. Центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге в четвертый раз объявил конкурс на поиск подрядчика для строительства нейрохирургического комплекса.

    Как передает «Петербургский дневник», стоимость контракта составляет 5,4 миллиарда рублей. Так, центр имени Алмазова, подчиняющийся Министерству здравоохранения России, за последние девять месяцев объявляет в четвертый раз о поиске подрядчика для строительства научно-клинического нейрохирургического комплекса, который должен расположиться на Заповедной улице. 

    Отметим, площадь нового девятиэтажного комплекса, где разместят 150 нейрохирургических коек, 12 коек пробуждения и 48 коек реанимации, лаборатории и другие помещения, составит 62 тысячи квадратных метров. Планируется, что строительство будет проходить в период с 2018 по 2022 год.

    Автор: Алексей Громов
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