Слоны прогулялись в пятницу по центру Петербурга

Санкт-Петербург, 19 мая. Жители и гости Санкт-Петербурга заметили прогуливающихся слонов около Исаакиевской площади. Соответствующую информацию передают городские издания, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

Слонов заметили в пятницу, 18 мая, рядом с Центральным выставочным залом «Манеж», где состоялся гала-ужин для гостей Петербургского международного юридического форума.

Интересен тот факт, что каждый желающий смог подойти к животным и погладить их, кроме этого, сделать фотография на память, подчеркивают очевидцы.

Отметим, в 2018 году ПМЮФ проходит под девизом «Сегодня на манеже», поэтому слоны вполне вписывались в атмосферу и контекст форума. Также под куполом импровизированного цирка выступили гимнасты и театр теней.