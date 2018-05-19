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Слоны прогулялись в пятницу по центру Петербурга
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    Слоны прогулялись в пятницу по центру Петербурга

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    Слоны прогулялись в пятницу по центру Петербурга

    Санкт-Петербург, 19 мая. Жители и гости Санкт-Петербурга заметили прогуливающихся слонов около Исаакиевской площади. Соответствующую информацию передают городские издания, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

    Слонов заметили в пятницу, 18 мая, рядом с Центральным выставочным залом «Манеж», где состоялся гала-ужин для гостей Петербургского международного юридического форума.

    Интересен тот факт, что каждый желающий смог подойти к животным и погладить их, кроме этого, сделать фотография на память, подчеркивают очевидцы.

    Отметим, в 2018 году ПМЮФ проходит под девизом «Сегодня на манеже», поэтому слоны вполне вписывались в атмосферу и контекст форума. Также под куполом импровизированного цирка выступили гимнасты и театр теней.

    Автор: Ксения Пудовкина
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