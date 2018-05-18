Восьмибалльные пробки парализовали движение в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. Восьмибалльные пробки парализовали движение на дорогах Санкт-Петербурга в пятницу вечером. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Движение автомобильного транспорта затруднено в пятницу, 18 мая, в вечернее время суток в Центральном, в Красногвардейском, Петроградском, Кировском и Адмиралтейском районах. На некоторых улицах ситуация усложняется из-за проведения ремонта дорог.

Так, к шести часам вечера наблюдались семибалльные пробки, к семи часам вечера пробки — восемь баллов. В Невском районе образовалась пробка длиной около 10,6 километров.

Напомним, программист Антон Мамичев подал иск о защите интеллектуальной собственности в суд Санкт-Петербурга на дочернюю компанию Amazon.