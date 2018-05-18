Программист из Петербурга подал в суд иск на 44 млн рублей на дочернюю компанию Amazon

Санкт-Петербург, 18 мая. Программист Антон Мамичев подал иск о защите интеллектуальной собственности в суд Санкт-Петербурга на дочернюю компанию Amazon.

Антон Мамичев подал иск на 43,8 миллиона рублей к дочерней компании Amazon Technologies Inc. и швейцарской Veeam Software, первое заседание состоится 19 июля, передает объеденная пресс-служба судов города.

Программист считает, что он является автором-разработчиком программы электронного обучения eLearning Metadata Manager для компании «Интервим», которая являлась подрядчиком швейцарской Veeam Software. После увольнения Мамичев заметил, что его программа используется компанией, однако код об авторстве удален.