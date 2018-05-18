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Программист из Петербурга подал в суд иск на 44 млн рублей на дочернюю компанию Amazon
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    Программист из Петербурга подал в суд иск на 44 млн рублей на дочернюю компанию Amazon

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    Программист из Петербурга подал в суд иск на 44 млн рублей на дочернюю компанию Amazon

    Санкт-Петербург, 18 мая. Программист Антон Мамичев подал иск о защите интеллектуальной собственности в суд Санкт-Петербурга на дочернюю компанию Amazon.

    Антон Мамичев подал иск на 43,8 миллиона рублей к дочерней компании Amazon Technologies Inc. и швейцарской Veeam Software, первое заседание состоится 19 июля, передает объеденная пресс-служба судов города.

    Программист считает, что он является автором-разработчиком программы электронного обучения eLearning Metadata Manager для компании «Интервим», которая являлась подрядчиком швейцарской Veeam Software. После увольнения Мамичев заметил, что его программа используется компанией, однако код об авторстве удален.

    Автор: Алексей Громов
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