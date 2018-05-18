СКА заключил контракт с защитником Дыбленко на четыре сезона

Санкт-Петербург, 18 мая. Петербургский хоккейный клуб СКА заключил контракт на четыре сезона с защитником Ярославом Дыбленко.

Соответствующую информацию передает «Чемпионат» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

СКА заключил контракт с 24-летним защитником «Нью-Джерси» Ярославом Дыбенко на четыре сезона.

Дыбленко впервые выступил в континентальной хоккейной лиге в 2012 году, играл за московский «Спартак» с 2015 по 2017 годы, провёл 54 матча в АХЛ в составе «Бингхэмтон Девилз» в сезоне-2017/18.