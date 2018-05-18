Робот выругался матом, проиграв баттл человеку на юридическом форуме в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. Баттл между роботом и человеком прошел на полях юридического форума в Санкт-Петербурге.

Человек одержал победу над чат-ботом в баттле на юридическом форуме, после чего робот, разработанный крупной российской телекоммуникационной компанией, выругался матом, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные от исполняющего обязанности министра юстиции РФ Александра Коновалова.

«Вчера человек победил робота. Это хорошая новость, я считаю. Мне рассказали, что робот в процессе этого соревнования обучился некоторым «аспектам работы» и в конце соревнования выругался матом. Казалось бы, вроде такая не очень хорошая история. Но она говорит нам о том, что мы сильнее и лучше», — рассказал Коновалов.

Компания «МегаФон» разработала чат-робота, который представляет собой нейронную сеть с загруженным алгоритмом ответов на вопросы, связанный с юриспруденцией, отмечает «РИА Новости».