Памятник первому полицмейстеру России открыли в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. Памятник первому генерал-полицмейстеру России открыли в Звенигородском сквере в Санкт-Петербурге.

Бюст первому полицмейстеру России, сподвижнику Петра Первого, появился в Звенигородском сквере в рамках празднования 300-летия российской полиции.

В церемонии открытия памятника приняли участие начальник ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов, начальник департамента государственной службы и кадров МВД Владимир Кубышко, вице-губернатор города Александр Говорунов, представители университета МВД и СПбГУ, подчеркивает телеканал «Санкт-Петербург».

«Открытие бюста первому полицмейстеру России — это первый шаг к восстановлению исторической памяти выдающимся деятелям российской полиции», — цитирует ТАСС генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Кубышко.

Антон Девиер родился в Амстердаме в бедной еврейской семье, которая приехала из Португалии в Нидерланды, вместе с Петром Первым прибыл в Петербург, где занял пост руководителя главной полицеймейстерской канцелярии.