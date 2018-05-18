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Памятник первому полицмейстеру России открыли в Петербурге
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    Памятник первому полицмейстеру России открыли в Петербурге

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    Памятник первому полицмейстеру России открыли в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 мая. Памятник первому генерал-полицмейстеру России открыли в Звенигородском сквере в Санкт-Петербурге. 

    Бюст первому полицмейстеру России, сподвижнику Петра Первого, появился в Звенигородском сквере в рамках празднования 300-летия российской полиции.

    В церемонии открытия памятника приняли участие начальник ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов, начальник департамента государственной службы и кадров МВД Владимир Кубышко, вице-губернатор города Александр Говорунов, представители университета МВД и СПбГУ, подчеркивает телеканал «Санкт-Петербург».

    «Открытие бюста первому полицмейстеру России — это первый шаг к восстановлению исторической памяти выдающимся деятелям российской полиции», — цитирует ТАСС генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Кубышко.

    Антон Девиер родился в Амстердаме в бедной еврейской семье, которая приехала из Португалии в Нидерланды, вместе с Петром Первым прибыл в Петербург, где занял пост руководителя главной полицеймейстерской канцелярии.

    Автор: Алексей Громов
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