Стала известна причина появления двух ЗРПК «Панцирь-С1» возле «Лахта-центра» в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. Два ЗРПК «Панцирь-С1» заметили в Приморском районе Санкт-Петербурга, техника появилась в связи с проведением учений подразделений ПВО.

Как передает корреспондент ФАН, два ЗРПК «Панцирь-С1» заметили недалеко от «Лахта-центра» в районе яхт-клуба.

Комплекс, предназначенный для отслеживания и поражения объектов в воздухе, в том числе, спутников, ракет и квадрокоптеров, находился в Приморском районе в связи с проведением учений подразделений ПВО, передает пресс-служба ЗВО.

Отметим, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» способен поразить объект, расположенный даже на высоте 15 километров, при этом реагируя через 4–6 секунд. Комплекс сможет поразить до десяти целей за 60 секунд.