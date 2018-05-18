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Стала известна причина появления двух ЗРПК «Панцирь-С1» возле «Лахта-центра» в Петербурге
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    Стала известна причина появления двух ЗРПК «Панцирь-С1» возле «Лахта-центра» в Петербурге

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    Стала известна причина появления двух ЗРПК «Панцирь-С1» возле «Лахта-центра» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 мая. Два ЗРПК «Панцирь-С1» заметили в Приморском районе Санкт-Петербурга, техника появилась в связи с проведением учений подразделений ПВО.

    Как передает корреспондент ФАН, два ЗРПК «Панцирь-С1» заметили недалеко от «Лахта-центра» в районе яхт-клуба.

    Комплекс, предназначенный для отслеживания и поражения объектов в воздухе, в том числе, спутников, ракет и квадрокоптеров, находился в Приморском районе в связи с проведением учений подразделений ПВО, передает пресс-служба ЗВО.

    Стала известна причина появления двух ЗРПК «Панцирь-С1» возле «Лахта-центра» в Петербурге

    Отметим, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» способен поразить объект, расположенный даже на высоте 15 километров, при этом реагируя через 4–6 секунд. Комплекс сможет поразить до десяти целей за 60 секунд.

    Автор: Алексей Громов
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