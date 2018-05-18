Очевидцы сообщили о стрельбе в доме на Ворошилова в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. Очевидцы сообщили о стрельбе в жилом доме, расположенном на улице Ворошилова, в Санкт-Петербурге.

Как передают городские издания со ссылкой на слова очевидцев, в пятницу, 18 мая, в Невском районе в жилом доме №15 на улице Ворошилова были слышны стрельба и крики. По словам свидетелей, один человек попытался выбраться на улицу через балкон с помощью простыней, однако сорвался и упал на землю. Кроме этого, есть информация об одном погибшем.

Как передает «Петербургский дневник», инцидент произошел на улице Латышских стрелков, где располагается благотворительная организация «Возрождение». В свою очередь, правоохранители сообщили, что стрельбы и жертв не было. Один из пациентов разбил окна и попытался выбраться из здания, его госпитализировали.