Съемки комедии «Улетный экипаж» и велопробег ограничат движение в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. Автомобилистов в Санкт-Петербурге предупреждают, что в понедельник будет ограничено движение во Фрунзенском районе из-за пробега на роликах и велосипедах, также будет ограничен проезд к Шалашу Ленина из-за съемок комедии.

Как передает пресс-службу КРТИ, в понедельник, 20 мая, пройдет пробег на роликах и велосипедах под названием «Велокупчино — Весна 2018», поэтому поэтапно перекроют правую часть Бухарестской улицы от улицы Димитрова к улице Ярослава Гашека, после нельзя будет проехать по правой части улицы Ярослава Гашека от Бухарестской улицы к Купчинской улице, затем невозможно будет проехать по Купчинской улице в направлении от улицы Ярослава Гашека к улице Димитрова, а затем по правой полосе улицы Димитрова в направлении от Купчинской улицы к Бухарестской улице. Ограничения будут действовать в период с 13 до 14 часов дня.

Также ограничение движения будет действовать с 17 до 19 часов на проезде к Шалашу Ленина в Сестрорецке из-за съемок комедии «Улетный экипаж».