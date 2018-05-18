Полтавченко предложил увеличить штрафы для играющих в метро музыкантов

Санкт-Петербург, 18 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил увеличить штрафы для музыкантов, играющих в городской подземке.

Соответствующий законопроект опубликован в базе данных Законодательного собрания Петербурга. Так, глава города Георгий Полтавченко внес в Заксобрание законопроект, предполагающий увеличение штрафов для играющих в метро музыкантов.

Изменения должны коснуться 40 статьи кодекса об административных наказаниях. Отметим, что в настоящее время штраф составляет от 100 рублей до 500 рублей.