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Полтавченко предложил увеличить штрафы для играющих в метро музыкантов
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    Полтавченко предложил увеличить штрафы для играющих в метро музыкантов

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    Полтавченко предложил увеличить штрафы для играющих в метро музыкантов

    Санкт-Петербург, 18 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил увеличить штрафы для музыкантов, играющих в городской подземке.

    Соответствующий законопроект опубликован в базе данных Законодательного собрания Петербурга. Так, глава города Георгий Полтавченко внес в Заксобрание законопроект, предполагающий увеличение штрафов для играющих в метро музыкантов.

    Изменения должны коснуться 40 статьи кодекса об административных наказаниях. Отметим, что в настоящее время штраф составляет от 100 рублей до 500 рублей. 

    «Из-за огромного пассажиропотока деятельность музыканта приводит к массовому одновременному пребыванию граждан и тем самым создает помехи движению пешеходов и доступу граждан к территории метрополитена», — отметил губернатор в пояснительной записке.

    Автор: Алексей Громов
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