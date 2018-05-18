Ребенок выбрался из горящей квартиры в Петербурге по простыне

Санкт-Петербург, 18 мая. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Невском районе Санкт-Петербурга: загорелась трехкомнатная квартира, пострадал ребенок.

Как передает пресс-служба городского управления МЧС, пламя охватило трехкомнатную квартиру в доме №101 по улице Бабушкина, в пятницу, 18 мая, около 04:49 часов утра. Огонь удалось ликвидировать в 05:10 утра.

Очевидцы ЧП в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП» пишут, что ребенок попытался выбраться из горящей квартиры по простыне, однако на уровне третьего этажа сорвался и упал на землю. Также подчеркивается, что пострадали еще два человека.

Как передает «78.ru», погибла женщина, а мужчина, выпрыгнувший из окна, получил, по предварительным данным, перелом позвоночника.