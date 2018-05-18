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Дополнительные ночные автобусы будут курсировать в Петербурге в День города и на «Алые паруса»
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    Дополнительные ночные автобусы будут курсировать в Петербурге в День города и на «Алые паруса»

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    Дополнительные ночные автобусы будут курсировать в Петербурге в День города и на «Алые паруса»

    Санкт-Петербург, 18 мая. Дополнительные ночные автобусы будут курсировать по Санкт-Петербургу в День города и после «Алых парусов». Об этом сообщает комитет по транспорту, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

    Так, дополнительные автобусы будут перевозить пассажиров в ночное время суток в День города, который планируют праздновать 27 мая, и 23 июня после праздника выпускников «Алые паруса».

    Планируется, что автобусы будут курсировать с 00:00 до 06:00 часов утра. Интервал движения составит 30 минут.

    Ранее сообщалось о том, что петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в день проведения акции «Ночь музеев». 

    Автор: Алексей Громов
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