Албин посетил тренировочные площадки ЧМ-2018 в пригороде Петербурга

Санкт-Петербург, 18 мая. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин проинспектировал тренировочные площадки ЧМ-2018.

Как передает «Мойка78», в четверг, 17 мая, вице-губернатор Игорь Албин посетил тренировочные площадки чемпионата мира по футболу, расположенные в Павловске, Ломоносове и Зеленогорске.

Отметим, что разрешение на ввод в эксплуатацию получила тренировочная площадка в Зеленогорске, также соответствующие разрешения получили реконструированные площадки в Павловске и Ломоносове.

В ближайшее время планируется привести газон на футбольных полях в надлежащий вид. Албин поручил довести объекты до полной готовности.