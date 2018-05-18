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Албин посетил тренировочные площадки ЧМ-2018 в пригороде Петербурга
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    Албин посетил тренировочные площадки ЧМ-2018 в пригороде Петербурга

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    Албин посетил тренировочные площадки ЧМ-2018 в пригороде Петербурга

    Санкт-Петербург, 18 мая. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин проинспектировал тренировочные площадки ЧМ-2018.

    Как передает «Мойка78», в четверг, 17 мая, вице-губернатор Игорь Албин посетил тренировочные площадки чемпионата мира по футболу, расположенные в Павловске, Ломоносове и Зеленогорске.

    Отметим, что разрешение на ввод в эксплуатацию получила тренировочная площадка в Зеленогорске, также соответствующие разрешения получили реконструированные площадки в Павловске и Ломоносове.

    В ближайшее время планируется привести газон на футбольных полях в надлежащий вид. Албин поручил довести объекты до полной готовности.

    Автор: Алексей Громов
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