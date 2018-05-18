Карты «Тройка-Подорожник» подготовили для пассажиров «Сапсанов»

Санкт-Петербург, 18 мая. Проездные карты «Тройка-Подорожник» смогут приобрести пассажиры скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Северной столицей и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Новую транспортную карту «Тройка-Подорожник», стоимость которой составляет 850 рублей, смогут приобрести пассажиры во время поездки в скоростном поезде «Сапсан». Отметим, что при покупке карты клиенту на нее зачисляется 600 рублей, по 300 рублей на два кошелька: для поездок в петербургском метро и московской подземке.

Пополнить карту можно в одной из двух столиц. Сумма поступает на кошельки в зависимости от того, в каком городе пополнять баланс карты.