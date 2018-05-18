Защитники парка Интернационалистов в Петербурге получили отказ в проведении референдума

Санкт-Петербург, 18 мая. Инициативная группа, настаивающая на проведении референдума о судьбе парка Интернационалистов в Санкт-Петербурге, получила отказ от городской избирательной комиссии.

Как передают «Невские Новости», инициативная группа жителей Купчино получила отказ на проведение референдума об освобождении парка Интернационалистов от строительства нового торгового комплекса, где разместят океанариум.

Так, пятеро членов комиссии подержали инициативу, в свою очередь, восемь человек выступили против референдума. Отметим, 527 человек подписали документ о необходимости проведения референдума, однако ходатайство о народном голосовании подписали до начала собрания инициативной группы.

Ранее сообщалось о том, что защитники парка Интернационалистов подали в избирательную комиссию Санкт-Петербурга документы о проведении общегородского референдума, по итогам которого будет определена дальнейшая судьба парка.