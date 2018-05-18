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Жители элитных поселков в Петербурге оказались основными должниками за газ
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    Жители элитных поселков в Петербурге оказались основными должниками за газ

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    Жители элитных поселков в Петербурге оказались основными должниками за газ

    Санкт-Петербург, 18 мая. Более 215 миллионов рублей на сегодняшний день составляет долг потребителей газа в Санкт-Петербурге.

    «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» планирует дать старт началу отключения газа должникам. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные представителя компании.

    Так, на сегодняшний день жители города задолжали 215 миллионов рублей, в Ленинградской области — 116,7 миллионов рублей. Жители элитных поселков Курортного района, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти являются лидерами среди должников: 250 абонентов, в общей сложности, должны больше 20 миллионов рублей.

    «После напоминаний о долге часть абонентов обычно погашает задолженность, но есть потребители, которые, не являясь малоимущими, сознательно игнорируют оплату потребленного газа», — сообщил представитель «Газпром межрегионгаз «Санкт-Петербург».

    Автор: Алексей Громов
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