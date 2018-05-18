Жители элитных поселков в Петербурге оказались основными должниками за газ

Санкт-Петербург, 18 мая. Более 215 миллионов рублей на сегодняшний день составляет долг потребителей газа в Санкт-Петербурге.

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» планирует дать старт началу отключения газа должникам. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные представителя компании.

Так, на сегодняшний день жители города задолжали 215 миллионов рублей, в Ленинградской области — 116,7 миллионов рублей. Жители элитных поселков Курортного района, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти являются лидерами среди должников: 250 абонентов, в общей сложности, должны больше 20 миллионов рублей.