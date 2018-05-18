В Петербурге с купола Исаакиевского собора сняли строительные леса

Санкт-Петербург, 18 мая. Реставрацию куполов Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге планируют завершить ко Дню города.

Соответствующие данные передает «Петербургский дневник» со ссылкой на информацию пресс-секретаря музея Игоря Стахеева, опубликованную на официальной странице в Instagram.

Так, строительные работы планируют завершить к 27 мая текущего года. К настоящему моменту уже восстановлены утраченные элементы и проведена работа по удалению коррозии. В свою очередь, крест, расположенный на высоте 101,5 метра, также отреставрирован.

На данный момент с Исаакиевского собора сняли еще не все леса, к 27 мая их должны полностью убрать.