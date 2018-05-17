Меню
Общество
«Единая карта петербуржца» появится уже в октябре
Политика
Путин призвал к выводу иностранных сил из Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    «Единая карта петербуржца» появится уже в октябре

    83

    «Единая карта петербуржца» появится уже в октябре
    Санкт-Петербург, 17 мая.  Карта объединит в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт.

    Банк «Санкт-Петербург» и комитет по экономической политике и стратегическому планированию анонсировали выпуск единой карты к октябрю 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

    «Единая карта петербуржца» будет выпускаться бесплатно на базе системы МИР. С помощью карты можно будет выполнять оплату, пользоваться скидками и бонусами, также карта включает в себя транспортное приложение и возможность записать сертификат квалифицированной электронной подписи.

    Карта будет хранить идентификационные данные пользователя в электронном виде. По карте будет доступна информация о дате рождения держателя, фотография владельца, данные документа, удостоверяющего личность, данные СНИЛС и полиса медицинского страхования.

    «Мы благодарны за оказанное нам доверие и уверены в успешности проекта. Единая карта петербуржца в скором времени станет неотъемлемым и очень удобным элементом жизни горожан», — сообщил заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.