«Единая карта петербуржца» появится уже в октябре



Санкт-Петербург, 17 мая. Карта объединит в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт.

Банк «Санкт-Петербург» и комитет по экономической политике и стратегическому планированию анонсировали выпуск единой карты к октябрю 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Единая карта петербуржца» будет выпускаться бесплатно на базе системы МИР. С помощью карты можно будет выполнять оплату, пользоваться скидками и бонусами, также карта включает в себя транспортное приложение и возможность записать сертификат квалифицированной электронной подписи.

Карта будет хранить идентификационные данные пользователя в электронном виде. По карте будет доступна информация о дате рождения держателя, фотография владельца, данные документа, удостоверяющего личность, данные СНИЛС и полиса медицинского страхования.