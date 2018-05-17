Сотрудников МЧС в Петербурге пересадили на мощные мотоциклы

Санкт-Петербург, 17 мая. В Петербурге в преддверии начала летнего сезона и старта чемпионата мира по футболу образовано новое мобильное подразделение МЧС.

Теперь спасатели смогут оперативно прибывать на место ЧП на современных и мощных мотоциклах. Это очень актуально, учитывая пробки. Работу мото-спасателей в четверг оценил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко во время осмотра техники и личного состава.

Сотрудники МЧС потушили загоревшиеся «Жигули» всего за несколько секунд, при этом имитация ДТП и последующее возгорание в рамках учений очень походили на реальную ситуацию.

Еще одним нововведением в МЧС Петербурга стало появление квадрокоптеров. С их помощью сотрудники министерства будут наблюдать за водными магистралями города и оперативно передавать информацию в штаб МЧС. Этой весной в Петербурге удалось спасти 18 человек, которым экстренно понадобилась помощь на воде.

В общей сложности в смотре, состоявшемся в четверг, приняли участие более 300 человек личного состава и почти 100 единиц техники.