Полтавченко провел смотр сил МЧС в Петербурге



Санкт-Петербург, 17 мая. Сотрудники МЧС выстроились сегодня у стадиона «Санкт-Петербург». На смотре присутствовал глава города Георгий Полтавченко.

Как сообщает Инфореактор, на открытии учений МЧС выступил губернатор Петербурга. Полтавченко заявил, что уже через месяц в городе стартует ЧМ-2018. Тренировка сил МЧС проводится у стадиона, ведь именно он станет центром событий в городе.

Глава города отметил, что мероприятие покажет высокий уровень подготовки наших спасательных подразделений, чтобы граждане и гости Петербурга были уверены, что их жизнь в надежных руках.

Полтавченко подчеркнул, что на протяжении весны петербургские спасатели оказали помощь 18 людям. Это показатель четкой и слаженной работы подразделения при проведении операций.

