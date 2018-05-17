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Полтавченко провел смотр сил МЧС в Петербурге
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    Полтавченко провел смотр сил МЧС в Петербурге

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    Полтавченко провел смотр сил МЧС в Петербурге
    Санкт-Петербург, 17 мая. Сотрудники МЧС выстроились сегодня у стадиона «Санкт-Петербург». На смотре присутствовал глава города Георгий Полтавченко.

    Как сообщает Инфореактор, на открытии учений МЧС выступил губернатор Петербурга. Полтавченко заявил, что уже через месяц в городе стартует ЧМ-2018. Тренировка сил МЧС проводится у стадиона, ведь именно он станет центром событий в городе.

    Глава города отметил, что мероприятие покажет высокий уровень подготовки наших спасательных подразделений, чтобы граждане и гости Петербурга были уверены, что их жизнь в надежных руках.

    Полтавченко подчеркнул, что на протяжении весны петербургские спасатели оказали помощь 18 людям. Это показатель четкой и слаженной работы подразделения при проведении операций.
     

    Автор: Софья Куликова
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