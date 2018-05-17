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Бронзовые пегасы вернулись на Большую Конюшенную улицу
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    Бронзовые пегасы вернулись на Большую Конюшенную улицу

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    Бронзовые пегасы вернулись на Большую Конюшенную улицу
    Санкт-Петербург, 17 мая. Скульптуры вернулись на место после семилетнего отсутствия.

    Пегасов вернули к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Петербурге. Крылатые лошади появились на Конюшенной улице в 2011 году. Однако спустя некоторое время скульптуры убрали, опасаясь кражи. Несколько дней назад местные жители вновь увидели бронзовых коней. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

    Композиция представляет собой гранитные чаши с бронзовыми пегасами. Верхняя часть чаши отполирована так, что создается эффект наполнения водой. Одна скульптура располагается на постаменте в Волынском переулке, а другая – в створе Конюшенной площади.

    Композиция создана скульптором Василием Аземшей при участии специалистов «Архитектурной мастерской ТРИ». Согласно замыслу, пегасы прилетают на водопой к чаше.

    Автор: Софья Куликова
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