Бронзовые пегасы вернулись на Большую Конюшенную улицу



Санкт-Петербург, 17 мая. Скульптуры вернулись на место после семилетнего отсутствия.

Пегасов вернули к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Петербурге. Крылатые лошади появились на Конюшенной улице в 2011 году. Однако спустя некоторое время скульптуры убрали, опасаясь кражи. Несколько дней назад местные жители вновь увидели бронзовых коней. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Композиция представляет собой гранитные чаши с бронзовыми пегасами. Верхняя часть чаши отполирована так, что создается эффект наполнения водой. Одна скульптура располагается на постаменте в Волынском переулке, а другая – в створе Конюшенной площади.

Композиция создана скульптором Василием Аземшей при участии специалистов «Архитектурной мастерской ТРИ». Согласно замыслу, пегасы прилетают на водопой к чаше.