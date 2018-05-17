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Парковку у «Пулково» и вокзалов ограничат на время ПМЭФ в Петербурге
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    Парковку у «Пулково» и вокзалов ограничат на время ПМЭФ в Петербурге

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    Парковку у «Пулково» и вокзалов ограничат на время ПМЭФ в Петербурге
    Санкт-Петербурга, 17 мая. Парковку запретят у крупных ТЦ, гипермаркетов, гостиниц и отелей, а также у вокзалов.

    Проведение ПМЭФ доставит автолюбителям Петербурга немало хлопот. По всему городу будет ограничена парковка транспортных средств около крупных магазинов. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга.

    Движение и парковка ограничены у Outlet Village Пулково, парковка запрещена у следующих центров: «Лето», «Окей», «Карусель, «ОБИ», «Касторама». Также нельзя будет парковаться у Московского и Финляндского вокзалов.

    Возле всех крупных отелей Петербурга, где остановятся участники форума, парковка будет запрещена.

    Автор: Софья Куликова
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