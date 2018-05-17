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Петербургский депутат предложил предупреждать о вреде фастфуда на упаковках
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    Петербургский депутат предложил предупреждать о вреде фастфуда на упаковках

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    Петербургский депутат предложил предупреждать о вреде фастфуда на упаковках
    Санкт-Петербург, 17 мая. Депутат предложил маркировать фастфуд по аналогии с табачными изделиями и снабжать упаковку страшными иллюстрациями.

    Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил в адрес Минздрава и Роспотребнадзора предложения о маркировке фастфуда. Об этом сообщила РИА Новости.

    Цивилев считает, что фастфуд должен содержать предупреждение о вреде продукта. Как и в случае с табачными изделиями, предупреждение должно занимать не менее 50% упаковки. На рекламе не менее 10% должно отводиться предупреждению о вреде.

    Депутат считает, что данная мера позволит информировать население о вреде продуктов и снизить заболеваемость ожирением и другими заболеваниями.

    Этим летом в России запустят проект «Светофор». Согласно проекту, все продукты должны быть маркированы по степени полезности. Также цветовая индикация будет сопровождаться указанием содержания в них соли, сахара, жирных кислот. 
     

    Автор: Софья Куликова
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