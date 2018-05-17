Международный книжный салон открылся в Петербурге
Санкт-Петербург, 17 мая. Следующий год указом президента объявлен годом Гранина.
XIII Книжный салон в Петербурге открыли 17 мая глава города Георгий Полтавченко и президент Книжного союза Сергей Степашин. Об этом сообщает Интерфакс.
«Участие в салоне примут 22 страны. Петербург — один из самых читающих городов страны. Петербург старается стать книжной столицей, мероприятие проводится под эгидой ЮНЕСКО», — заявил Полтавченко при открытии салона.
По словам губернатора Петербурга, книга несет знание и понимание того, что человек в этом мире не одинок. Также губернатор подчеркнул, очень важно, что в век гаджетов чтение привлекает не только представителей старшего поколения, но и молодежь.
Степашин также отметил, что это первый год, когда Книжный салон проходит без участия Даниила Гранина. Президент Книжного союза заявил, что следующий год указом президента объявлен годом Даниила Гранина.
«Будут различные праздники, мероприятия. Но самое главное — это чтобы то, о чем писал Гранин, вновь вернуло нас к понятиям нравственности и совести», — отметил глава Книжного союза.