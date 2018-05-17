Международный книжный салон открылся в Петербурге



Санкт-Петербург, 17 мая. Следующий год указом президента объявлен годом Гранина.

XIII Книжный салон в Петербурге открыли 17 мая глава города Георгий Полтавченко и президент Книжного союза Сергей Степашин. Об этом сообщает Интерфакс.

«Участие в салоне примут 22 страны. Петербург — один из самых читающих городов страны. Петербург старается стать книжной столицей, мероприятие проводится под эгидой ЮНЕСКО», — заявил Полтавченко при открытии салона.

По словам губернатора Петербурга, книга несет знание и понимание того, что человек в этом мире не одинок. Также губернатор подчеркнул, очень важно, что в век гаджетов чтение привлекает не только представителей старшего поколения, но и молодежь.

Степашин также отметил, что это первый год, когда Книжный салон проходит без участия Даниила Гранина. Президент Книжного союза заявил, что следующий год указом президента объявлен годом Даниила Гранина.