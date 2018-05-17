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Регулярный автобусные рейсы из Петербурга в Лаппеенранту появятся уже летом
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    Регулярный автобусные рейсы из Петербурга в Лаппеенранту появятся уже летом

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    Регулярный автобусные рейсы из Петербурга в Лаппеенранту появятся уже летом
    Санкт-Петербург, 17 мая. Из аэропорта финской Лаппеенранты летают бюджетные самолеты Ryanair в города Европы.

    Регулярные автобусные рейсы запустят уже летом. Петербуржцы смогут попасть в города Европы из финского аэропорта «Лаппеенранта» Об этом сообщил представитель компании «Коммерсанту — Санкт-Петербург».

    Проект реализует ООО «Амрон», работающий в России под маркой Ecolines. Как отметил представитель ООО «Амрон» Андрей Волков, сообщение с воздушной гаванью откроет возможности для путешественников. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair возобновила полеты из финского аэропорта. Полеты из Лаппеенранты выполняются в Милан – Бергамо и в Афины.

    Также расписание автобусов будет удобно подстроено под время рейсов авиакомпании. Разрешение со стороны Финляндии уже получено, теперь остается дождаться решения Минтранса.

    Около 30% пассажиров аэропорта «Лаппеенранта» составляют граждане России. Около половины прилетающих в аэропорт европейцев направляются в Петербург.

    Автор: Софья Куликова
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