Меню
Общество
Генсек ОПЕК выступит на Петербургском экономическом форуме
Новости Сирии
Сирия: в провинции Идлиб начались столкновения между террористами
Следующая новость
Загрузка...

    Генсек ОПЕК выступит на Петербургском экономическом форуме

    60

    Генсек ОПЕК выступит на Петербургском экономическом форуме
    Санкт-Петербург, 17 мая. Глава ОПЕК примет участие в панельной сессии «Энергетическая трансформация».

    Как сообщает пресс-служба ПМЭФ, генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо обсудит проблемы энергетики в рамках панельной сессии «Энергетическая трансформация».

    Мохаммед Баркиндо примет участие в дискуссии о трансформациях мировой экономики и роли энергетики в этом процессе. В панельной сессии так же примет участие и.о. министра энергетики Российской Федерации Александр Новак. Особое внимание будет уделено вопросам альтернативной энергии.

    «Сотрудничество с Организацией стран – экспортеров нефти очень важно для нас. В непростое время мирового экономического кризиса только совместные усилия позволят улучшить ситуацию на рынке», — заявил и.о. министра энергетики России Александр Новак.

    Дальнейшее развитие отрасли и международное сотрудничество в этой сфере обсудят на форуме «Российская энергетическая неделя». Форум пройдет в Москве с 2 по 6 октября 2018 года.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.