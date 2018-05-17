Генсек ОПЕК выступит на Петербургском экономическом форуме



Санкт-Петербург, 17 мая. Глава ОПЕК примет участие в панельной сессии «Энергетическая трансформация».

Как сообщает пресс-служба ПМЭФ, генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо обсудит проблемы энергетики в рамках панельной сессии «Энергетическая трансформация».

Мохаммед Баркиндо примет участие в дискуссии о трансформациях мировой экономики и роли энергетики в этом процессе. В панельной сессии так же примет участие и.о. министра энергетики Российской Федерации Александр Новак. Особое внимание будет уделено вопросам альтернативной энергии.

«Сотрудничество с Организацией стран – экспортеров нефти очень важно для нас. В непростое время мирового экономического кризиса только совместные усилия позволят улучшить ситуацию на рынке», — заявил и.о. министра энергетики России Александр Новак.

Дальнейшее развитие отрасли и международное сотрудничество в этой сфере обсудят на форуме «Российская энергетическая неделя». Форум пройдет в Москве с 2 по 6 октября 2018 года.