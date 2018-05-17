Молния ударила в пассажирский самолет при посадке в «Пулково»

Санкт-Петербург, 17 мая. В лайнер из Москвы ударила молния при подлете к Санкт-Петербургу. Пассажирский Airbus А-320 временно отстранен от полетов.

Экипаж самолета рассказал, что в пассажирский Airbus А-320 попала молния при заходе на посадку. Об этом сообщает Интерфакс.

«Удар молнии пришелся на внешнюю сторону обшивки, когда самолет находился на низкой высоте около 2 тысяч метров и заходил на посадку», — сообщил источник Интерфаксу.

На фюзеляже остались повреждения, характерные для удара молнии. Самолет отстранили от полетов. Специалисты обследуют самолет и установят степень повреждений, проверят фюзеляж, узлы и авионику самолета.