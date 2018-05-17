Меню
Происшествия
Молния ударила в пассажирский самолет при посадке в «Пулково»
Политика
МИД РФ: Маховик антироссийских санкций США не остановится в ближайшее время
Следующая новость
Загрузка...

    Молния ударила в пассажирский самолет при посадке в «Пулково»

    44

    Молния ударила в пассажирский самолет при посадке в «Пулково»

    Санкт-Петербург, 17 мая. В лайнер из Москвы ударила молния при подлете к Санкт-Петербургу. Пассажирский Airbus А-320 временно отстранен от полетов.

    Экипаж самолета рассказал, что в пассажирский Airbus А-320 попала молния при заходе на посадку. Об этом сообщает Интерфакс.

    «Удар молнии пришелся на внешнюю сторону обшивки, когда самолет находился на низкой высоте около 2 тысяч метров и заходил на посадку», — сообщил источник Интерфаксу.

    На фюзеляже остались повреждения, характерные для удара молнии. Самолет отстранили от полетов. Специалисты обследуют самолет и установят степень повреждений, проверят фюзеляж, узлы и авионику самолета.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.