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Ремонт дороги на 8-й Советской ограничил доступ к жилому дому
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    Ремонт дороги на 8-й Советской ограничил доступ к жилому дому

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    Ремонт дороги на 8-й Советской ограничил доступ к жилому дому

    Санкт-Петербург, 17 мая. Жители дома на 8-й Советской улице в течение двух дней не смогут подъехать к дому.

    В связи с проведением ремонта дорожного покрытия на 8-й Советской улице, въезд во двор будет ограничен в течение двух дней. Об этом сообщают «Невские Новости».

    На участке 8-й Советской улицы от Греческого до Суворовского проспекта ремонтируют дорогу. Проезд будет закрыт с 8.00 19 мая по 00.00 21 мая. На участке меняют асфальтовое покрытие.

    В связи с ремонтом дороги, жители дома на 8-й Советской улице не смогут заехать в свой двор течение двух дней.

    Автор: Софья Куликова
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