Ремонт дороги на 8-й Советской ограничил доступ к жилому дому

Санкт-Петербург, 17 мая. Жители дома на 8-й Советской улице в течение двух дней не смогут подъехать к дому.

В связи с проведением ремонта дорожного покрытия на 8-й Советской улице, въезд во двор будет ограничен в течение двух дней. Об этом сообщают «Невские Новости».

На участке 8-й Советской улицы от Греческого до Суворовского проспекта ремонтируют дорогу. Проезд будет закрыт с 8.00 19 мая по 00.00 21 мая. На участке меняют асфальтовое покрытие.

В связи с ремонтом дороги, жители дома на 8-й Советской улице не смогут заехать в свой двор течение двух дней.