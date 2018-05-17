Тренировочную площадку для сборной Коста-Рики открыли в Павловске



Санкт-Петербург, 17 мая. Госстройнадзор ввел в эксплуатацию тренировочную площадку в Павловске. Во время ЧМ-2018 на площадке будет тренироваться сборная Коста-Рики.

Как сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга, во вторник, 15 мая, открыли центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село». Центр располагается в Павловске на улице Госпитальной.

Подрядчиком проекта центра стала компания «РосСтройМонтаж». Тренировочную площадку оснастили газоном с подогревом, автоматическим поливом, также установили освещение и табло для проведения матчей.

В центре расположились тренажерные залы, душевые, медпункт, раздевалки и массажные зоны. На территории центра есть конференц-зал, буфет, стоянка для автомобилей. Также центр оснащен подъемниками для инвалидов.

На этой площадке будет тренироваться сборная Коста-Рики во время предстоящего ЧМ-2018.

Ранее на месте центра располагался стадион «Олимпиец». Его построили в 1979 году.