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Тренировочную площадку для сборной Коста-Рики открыли в Павловске
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    Тренировочную площадку для сборной Коста-Рики открыли в Павловске

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    Тренировочную площадку для сборной Коста-Рики открыли в Павловске
    Санкт-Петербург, 17 мая. Госстройнадзор ввел в эксплуатацию тренировочную площадку в Павловске. Во время ЧМ-2018 на площадке будет тренироваться сборная Коста-Рики.

    Как сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга, во вторник, 15 мая, открыли центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село». Центр располагается в Павловске на улице Госпитальной.

    Подрядчиком проекта центра стала компания «РосСтройМонтаж». Тренировочную площадку оснастили газоном с подогревом, автоматическим поливом, также установили освещение и табло для проведения матчей.

    В центре расположились тренажерные залы, душевые, медпункт, раздевалки и массажные зоны. На территории центра есть конференц-зал, буфет, стоянка для автомобилей. Также центр оснащен подъемниками для инвалидов.

    На этой площадке будет тренироваться сборная Коста-Рики во время предстоящего ЧМ-2018.  

    Ранее на месте центра располагался стадион «Олимпиец». Его построили в 1979 году.

    Автор: Софья Куликова
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