Второй Елагин мост в Петербурге отремонтируют до конца мая



Санкт-Петербург, 17 мая. Посетители фестиваля тюльпанов не смогут попасть на Елагин остров по Второму мосту.

Как сообщает «Петербургский дневник», ремонт Второго моста к острову завершится к концу мая. Также на остров ведет Третий Елагин мост со стороны станции метро «Старая деревня» и Первый — с Каменного острова.

Проект моста предполагает утилизацию всех деревянных конструкций, восстановление металлического каркаса и реконструкцию разводных опор и пролетов. Также строители укрепят опоры моста, заменят опоры освещения и установят светодиодные осветительные приборы.

На данный момент реконструкция моста находится в стадии завершения. Почти смонтированы пролетные строения, надстройки и опоры.

Напомним, работы по реконструкции Второго моста на Елагин остров ведутся с осени 2017 года. Подрядчик ЗАО «Стройинвест» выполняет заказ СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».