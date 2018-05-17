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Второй Елагин мост в Петербурге отремонтируют до конца мая
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    Второй Елагин мост в Петербурге отремонтируют до конца мая

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    Второй Елагин мост в Петербурге отремонтируют до конца мая
    Санкт-Петербург, 17 мая. Посетители фестиваля тюльпанов не смогут попасть на Елагин остров по Второму мосту.

    Как сообщает «Петербургский дневник», ремонт Второго моста к острову завершится к концу мая. Также на остров ведет Третий Елагин мост со стороны станции метро «Старая деревня» и Первый — с Каменного острова.

    Проект моста предполагает утилизацию всех деревянных конструкций, восстановление металлического каркаса и реконструкцию разводных опор и пролетов. Также строители укрепят опоры моста, заменят опоры освещения и установят светодиодные осветительные приборы.

    На данный момент реконструкция моста находится в стадии завершения. Почти смонтированы пролетные строения, надстройки и опоры.

    Напомним, работы по реконструкции Второго моста на Елагин остров ведутся с осени 2017 года. Подрядчик ЗАО «Стройинвест» выполняет заказ СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

    Автор: Софья Куликова
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