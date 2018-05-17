Пожилой учитель физкультуры в Петербурге задержан за надругательство над второклассницей



Санкт-Петербург, 17 мая. Преступление было совершено в мае 2018 года. В полицию обратилась мама потерпевшей.

Как сообщает «Свободная пресса», по подозрению в сексуальном насилии в отношении второклассницы задержан 60-летний учитель физкультуры. Преступление произошло в мае 2018 года в одной из школ Петербурга.

В своем кабинете учитель «совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера». В настоящее время решается вопрос об избрании меры наказания.

В полицию обратилась мама потерпевшей. На данный момент обстоятельства дела расследуются.



