ГИБДД установит 11 постов в Ленобласти на время ЧМ-2018



Санкт-Петербург, 17 мая. Автобусы в Петербург будут проверять на 11 временных постах ДПС, которые установят в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, на время проведения ЧМ-2018 будет установлено 11 пунктов проверки. Автобусы, въезжающие в Петербург, будут проверять специалисты межведомственных групп.

Пункты будут установлены на трассах «Россия», «Псков», «Нарва», «Скандинавия», «Сортавала» и «Кола».

Проезд автобусов в Петербург будет закрыт с 1 по 17 июля. Исключением станут рейсовые автобусы с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, в город можно будет въехать по разрешению территориального органа МВД.