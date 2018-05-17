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ГИБДД установит 11 постов в Ленобласти на время ЧМ-2018
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    ГИБДД установит 11 постов в Ленобласти на время ЧМ-2018

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    ГИБДД установит 11 постов в Ленобласти на время ЧМ-2018
    Санкт-Петербург, 17 мая. Автобусы в Петербург будут проверять на 11 временных постах ДПС, которые установят в Ленинградской области.

    Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, на время проведения ЧМ-2018 будет установлено 11 пунктов проверки. Автобусы, въезжающие в Петербург, будут проверять специалисты межведомственных групп.

    Пункты будут установлены на трассах «Россия», «Псков», «Нарва», «Скандинавия», «Сортавала» и «Кола».

    Проезд автобусов в Петербург будет закрыт с 1 по 17 июля. Исключением станут рейсовые автобусы с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, в город можно будет въехать по разрешению территориального органа МВД.

    Автор: Софья Куликова
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