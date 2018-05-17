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Фонд капремонта Петербурга реализовал все контракты на 2018 год
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    Фонд капремонта Петербурга реализовал все контракты на 2018 год

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    Фонд капремонта Петербурга реализовал все контракты на 2018 год
    Санкт-Петербург, 17 мая. Конкурсные процедуры по капремонту многоквартирных домов объявлены на 100%.

    Генеральный директор Фонда капитального ремонта Денис Шабуров заявил, что на данном этапе продолжается заключение договоров с подрядчиками. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

    По данным на 15 мая заключили 95% договоров на общую сумму 7,6 миллиардов рублей. Чиновник сообщил, уже 2046 объектов переданы в работу.

    Сезонные работы по капитальному ремонту идут в плановом режиме. Сейчас в процессе восстановления находятся 425 кровель, ремонтные работы выполнены на 16% объектов теплоснабжения. Также глава Фонда сообщил, что 195 из 267 фасадов уже находятся в стадии ремонта. 
     

    Автор: Софья Куликова
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