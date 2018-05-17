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Движение судов по петербургской Мойке ограничено из-за очистительных работ
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    Движение судов по петербургской Мойке ограничено из-за очистительных работ

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    Движение судов по петербургской Мойке ограничено из-за очистительных работ
    Санкт-Петербург, 17 мая. Участок Мойки закрыт для прохода судов до 11 июня в связи с проведением дноочистительных работ.

    Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в период с 17 мая по 11 июня прекращается водное движение по городской реке Мойке. Мойку закроют на участке от Фонтанки до второго Садового моста. Меры связаны с проведением работ по очищению дна реки Мойки от мусора.

    Ограничение движения будет действовать с 9.00 17 мая по 9.00 11 июня 2018 года.
     

    Автор: Софья Куликова
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