Движение судов по петербургской Мойке ограничено из-за очистительных работ



Санкт-Петербург, 17 мая. Участок Мойки закрыт для прохода судов до 11 июня в связи с проведением дноочистительных работ.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в период с 17 мая по 11 июня прекращается водное движение по городской реке Мойке. Мойку закроют на участке от Фонтанки до второго Садового моста. Меры связаны с проведением работ по очищению дна реки Мойки от мусора.

Ограничение движения будет действовать с 9.00 17 мая по 9.00 11 июня 2018 года.

