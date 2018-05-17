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Пугачева впервые за девять лет выступила в Петербурге
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    Пугачева впервые за девять лет выступила в Петербурге

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    Пугачева впервые за девять лет выступила в Петербурге
    Санкт-Петербург, 17 мая. Сольный концерт Примадонны отечественной эстрады состоялся 16 мая в рамках Петербургского международного юридического форума.

    Как сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург», это первый концерт Аллы Борисовны за долгие годы. Певица завершила карьеру в 2010 году. Однако вчера Пугачева выступила в Михайловской замке по случаю открытия Петербургского международного юридического форума.

    Зрители сообщают, что Алла Борисовна выглядела шикарно – с копной рыжих волос, но без прежнего балахона. Также зрители отметили, что певица была одета очень стильно.

    Хоть концерт был сольным, вместе с Примадонной пел весь зал. Певица исполнила одиннадцать песен и все живьем.

    «Я вам честно скажу, я эти песни редко пою. У меня уже давно новая программа, всю жизнь она создавалась, но не было возможности спеть. Вряд ли она вам понравится, но я попробую спеть. А что? Бабушку уже никто не обидит, будут скромно все сидеть и хлопать», — говорила со сцены Пугачева.

     

    ???? #nocomments #аллапугачева

    Публикация от A.B. (@alex_panam)

     

    Автор: Софья Куликова
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